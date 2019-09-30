2019-09-30T12:49:08+03:00
Происшествия

В Воронеже работал башенный кран, в котором не хватало деталей

Не были установлены многие механизмы, важные для безопасности
Виктор ПАВЛОВ
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Сотрудники Ростехнадзора проверили работу башенного крана, установленного в промзоне на улице Чебышева. Нашли немало опасных нарушений. Например, не работал ограничитель грузоподъемности, отсутствовал ограничитель подъема крюковой подвески, не было отключающих линеек на рельсах, не хватало креплений и так далее.

С документами тоже проблемы: после установки крана на новом месте никто не провел его техническое освидетельствование. Более того, он даже не стоял на учете. По мнению специалистов, нарушения могли повлечь аварию с человеческими жертвами.

В итоге Ростехнадзор приостановил работу крана на 30 суток. Как сообщают в пресс-службе УФССП по Воронежской области, судебные приставы опечатали механизм и пообещали взять ситуацию под особый контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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