В Воронежской области пешеходов переехали сразу два автомобиля
Смертельное ДТП с пешеходами случилось в поселке Давыдовка Лискинского района. Авария произошла вчера, 16 ноября, примерно в 20.00. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
30-летний мужчина на "Рено-Дастер" ехал по улице Карла Маркса. По неизвестной пока причине он не справился с управлением и сбил двоих пешеходов: 30-летнего мужчину и 42-летнюю женщину. После этого пешеходов ударил автомобиль ВАЗ-2104, который шел за "Дастером".
30-летний пешеход с тяжелыми травмами попал в больницу. 42-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Полицейские проводят проверку по факту аварии.
Другое смертельное ДТП случилось в Бутурлиновке.
ИСТОЧНИК KP.RU