2019-11-17T12:23:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области пешеходов переехали сразу два автомобиля

Пострадавшая женщина скончалась на месте
Виктор ПАВЛОВ
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Где именно - на проезжей части или на зебре - находились пешеходы в момент удара, не сообщается.Где именно - на проезжей части или на зебре - находились пешеходы в момент удара, не сообщается.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Смертельное ДТП с пешеходами случилось в поселке Давыдовка Лискинского района. Авария произошла вчера, 16 ноября, примерно в 20.00. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

30-летний мужчина на "Рено-Дастер" ехал по улице Карла Маркса. По неизвестной пока причине он не справился с управлением и сбил двоих пешеходов: 30-летнего мужчину и 42-летнюю женщину. После этого пешеходов ударил автомобиль ВАЗ-2104, который шел за "Дастером".

30-летний пешеход с тяжелыми травмами попал в больницу. 42-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Полицейские проводят проверку по факту аварии.

Другое смертельное ДТП случилось в Бутурлиновке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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