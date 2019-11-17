В Воронежской области пешеходов переехали сразу два автомобиля

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-17T12:23:03+03:00

Где именно - на проезжей части или на зебре - находились пешеходы в момент удара, не сообщается. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП с пешеходами случилось в поселке Давыдовка Лискинского района. Авария произошла вчера, 16 ноября, примерно в 20.00. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

30-летний мужчина на "Рено-Дастер" ехал по улице Карла Маркса. По неизвестной пока причине он не справился с управлением и сбил двоих пешеходов: 30-летнего мужчину и 42-летнюю женщину. После этого пешеходов ударил автомобиль ВАЗ-2104, который шел за "Дастером".

30-летний пешеход с тяжелыми травмами попал в больницу. 42-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Полицейские проводят проверку по факту аварии.

Другое смертельное ДТП случилось в Бутурлиновке.

ИСТОЧНИК KP.RU