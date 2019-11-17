В Воронежской области перевернулась "Лада": есть погибший

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-17T10:20:57+03:00

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В Бутурлиновке произошла смертельная авария. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. ДТП случилось вчера, 16 ноября, примерно в 14.30 на улице Калинина.

28-летний водитель ВАЗ-2111 по неясной пока причине не справился с управлением. Машина перевернулась. 33-летний пассажир получил серьезные травмы. Он скончался по дороге в больницу. Водителя госпитализировали.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, - подчеркивают в ГУ МВД по Воронежской области.

В области за сутки зарегистрировано 118 ДТП, из них в Воронеже - 75. Травмы на дорогах получили десять человек, двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU