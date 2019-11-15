Таксист с оторванной головой: в Воронеже следователи возбудили дело по статье «Убийство»

СЕГОДНЯ 18:00 2019-11-15T18:04:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Продолжается расследование шокирующей смерти 54-летнего водителя. Напомним, его тело нашли 31 октября около 11 утра в лесополосе в Отрожке на улице Куйбышева. Туловище мужчины обнаружили в машине, а голову – возле автомобиля.

Жуткая смерть породила массу слухов. Первая мысль, конечно, за что так зверски расправились с мужчиной, который, как оказалось, работал таксистом. Неужели 90-е вернулись?

В Следственном комитете сообщили, что возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сделали это «в целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти мужчины, тело которого было обнаружено в лесополосе Железнодорожного района». Впрочем, как пояснили в региональном СУ СК, это не означает утверждение, что мужчину убили. Можно провести аналогию с пропавшими без вести. В этом случае возбуждение уголовного дела об убийстве только дает более широкие возможности для расследования. Примерно также и здесь.

По данным источников «КП», напротив, есть больше оснований предполагать самоубийство. Как бы ни было в это трудно поверить. Мотивы на это отчаянное решение у мужчины были: у него накопились долги.

ИСТОЧНИК KP.RU