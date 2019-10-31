В Воронеже в машине нашли водителя без головы

СЕГОДНЯ 21:27 2019-10-31T21:31:06+03:00

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В четверг, 31 октября, около 11 часов утра в Отрожке в лесополосе на улице Куйбышева обнаружили труп. В машине нашли окровавленное тело мужчины без головы, ее обнаружили возле автомобиля. Прохожие, шокированные ужасной находкой, вызвали полицию. К расследованию вскоре подключились сотрудники СК - личность погибшего установили, мужчине было 54 года.

- Наши сотрудники провели осмотр места ЧП. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены люди, обнаружившие труп. Идет доследственная проверка, - сообщили в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU