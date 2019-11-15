В воронежских маршрутках начали устанавливать вторые терминалы

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-15T14:28:51+03:00

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С недавнего времени в Воронеже в автобусах большой вместимости перевозчики начали устанавливать дополнительные терминалы для безналичной оплаты. Раньше пассажиры испытывали неудобства, поскольку для оплаты проезда картой им приходилось садиться в переднюю дверь или протискиваться через забитый в час-пик салон к кабине водителя, где находился аппарат. Теперь же появилась возможность оплатить проезд картой и у кондуктора.

Инициатива оснащения салонов больших автобусов вторыми терминалами принадлежит мэрии. Количество пассажиров, желающих платить безналично, после введения дифференцированной стоимости проезда значительно выросло.

- Мы уже получили от банка первую партию терминалов, которыми в выходные оснастим около 60% автобусов на маршрутах, - рассказал нам Андрей Очнев, перевозчик, обслуживающий маршруты №69т и №80. - Вторую партию жду через неделю.

Вместе с тем, некоторые водители продолжают сопротивляться переходу на безналичную оплату и предлагают заметные "скидки" тем, кто платит наличными - 20 - 21 рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU