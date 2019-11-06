В Воронеже водители дают скидку, лишь бы платили наличными
Ситуация с подорожанием проезда в общественном транспорте Воронежа продолжает развиваться. Пока, в основном, в негативную сторону. Хотя кому как.
Водители недовольны тем, что видят меньше «нала». Они привыкли, что деньги под рукой – и дозаправиться можно в любой момент и с расчетами с хозяевами все намного понятнее. По свидетельствам, очевидцев на маршрутах №№ 88 и 10а шоферы даже согласились брать 20-21 рубль, лишь бы они были «живыми» деньгами.
В мэрии неоднократно поясняли, что за саботаж «карточных» скидок (напомним, безналом пассажиры платят 21 рубль, наличными – 23) будут жестко разбираться с владельцем маршрута – вплоть до расторжения контракта. К тому же в горадминистрации сомневаются в отдельных анонимных высказываниях о том, что с карт неоднократно списывали гораздо больше, чем 21 рубль. В мэрии не исключают, что это происки людей, заинтересованных в сохранении «черной» бухгалтерии.
ИСТОЧНИК KP.RU