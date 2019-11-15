2019-11-15T13:10:02+03:00
Общество

Воронежским выпускникам 2020 года предложили выбрать между хорошей погодой и звездой на празднике

Если не приглашать знаменитостей, то можно скорректировать дату мероприятия
Юлия ДИДЕНКО
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Голосование продлится до 28 ноября.Голосование продлится до 28 ноября.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В группе мэрии Воронежа в соцсети запустили голосование для выпускников 2020 года. Одиннадцатиклассникам предложили выбрать, что для них важнее, хорошая погода во время праздника или приглашенная звезда.

В этом году общегородское мероприятие собрало четыре тысячи ребят, но праздник омрачил дождь. Мэр Вадим Кстенин отметил, что этого можно было избежать, если бы не плотное расписание хэдлайнера рэпера Тимы Белорусских, под которое пришлось подстраиваться.

- Если не привязываться к графику хедлайнера, а брать во внимание именно прогноз погоды, тогда можно было рассмотреть возможность переноса празднования и при этом не ущемлять ту насыщенную программу, которая запланирована. Но, в любом случае, решать, что важнее - хорошие погодные условия или концерт приглашенной звезды - самим выпускникам, - отметил мэр.

Кроме Тимы Белорусских на праздник были приглашены: шоумен Тимур Родригез, актеры Анна Старшенбаум и Матвей Зубалевич, а также ведущие «Нового Радио».

Голосование продлится до 28 ноября, выразить свое мнение можно на официальной странице администрации в соцсети. Предложения и пожелания по поводу звезд можно прислать на почту vypusk2020@cro-vrn.ru.

Подробнее о том, что происходило на празднике в 2019 году - в нашей онлайн-трансляции. Фоторепортаж с мероприятия - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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