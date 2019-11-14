Часть заброшенной воронежской атомной станции снесет нижегородская фирма

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-14T16:15:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В концерне «Росэнергоатом» определились с подрядчиком, который должен демонтировать второе реакторное отделение Воронежской атомной станции теплоснабжения (ВАСТ). В финальной части аукциона участвовали пять компаний. Начальная цена торгов была – 29 миллионов рублей.

В московском АО «Концерн Титан-2» вовсе не захотели снижать эту цену, в санкт-петербургском ООО «Промдорстрой» готовы были поработать за 26,1 млн рублей, в липецком ООО «Региональная утилизирующая служба Сошки» - за 23,8 млн руб., в челябинском АО «Работы взрывные специальные» - за 23 млн. Но всех побило предложение ООО «Волгаспецстрой». Нижегородцы заявили, что готовы снести реакторное отделение за 9,1 миллиона рублей. Что ж, сказали им – вперед!

С 3 января по 13 марта 2020 года подрядчик теперь должен демонтировать ту часть корпуса, что находится над землей, разобрать баки и подкрановые пути. Снесенную часть станции переработают в щебень, который можно будет использовать при строительстве дорог.

Кроме того, ищут подрядчика для сноса главного реакторного корпуса ВАСТ. Там начальная цена торгов будет 1,47 миллиарда рублей.

На данный момент на обслуживание ВАСТ уходит по 40 миллионов рублей в год. Персонал, 28 сотрудников, скорее всего, переведут на другие объекты «Росэнергоатома».

Напомним, атомная станция, которую начали возводить в Шилово в 1983 году, должна была обеспечить теплом и горячей водой по крайней мере пятую часть Воронежа. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС горожане испугались, что она может повториться на ВАСТ. И после соответствующего референдума городские депутаты приняли решение ее строительство заморозить. Часть материалов удалось продать, а оборудование, произведенное конкретно для этой станции, так и осталось лежать и ржаветь. Были разные варианты для альтернативного использования уже построенного здания, однако ни один из них не воплотился во что-то реальное.

ИСТОЧНИК KP.RU