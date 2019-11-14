2019-11-14T11:35:52+03:00
Происшествия

Под Воронежем "Мерседес" сбил велосипедиста

Мужчину отправили в больницу
Ярослав ИВАНОВ
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За 13 ноября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 132 аварии, большинство из них произошло в областном центре – 89. В 11 ДТП пострадали 13 человек и один погиб.

Около 17.15 на 5-м километре автодороги М-4 «Дон» у поселка Воля в Новоусманском районе 49-летний водитель на «Мерседесе», следовавший в направлении с совхоза Новоусманский, сбил 61-летнего велосипедиста. Мужчину с травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают причины аварии.

Напомним, в Воронеже на восьмиполосной дороге насмерть сбили пешехода

ИСТОЧНИК KP.RU

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