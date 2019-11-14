2019-11-14T11:41:09+03:00
Происшествия

В Воронеже на восьмиполосной дороге насмерть сбили пешехода

Очевидцы утверждают, что мужчина переходил не по переходу, а машина двигалась на высокой скорости
Ярослав ИВАНОВ
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13 ноября около восьми вечера в Воронеже насмерть сбили пешехода. Авария случилась близ перекрестка Ворошилова и Домостроителей.

Под колеса ВАЗ-2112 попал 43-летний мужчина. По словам очевидцев, которые обсуждают ДТП в соцсетях, мужчина переходил дорогу не по «зебре» (в этом месте на дороге восемь полос), а водитель темной «двенашки» превысил скорость – воронежцы заметили большой тормозной путь.

Как сообщили в полиции, 25-летний водитель на ВАЗ-21124 двигался по Ворошилова во втором ряду, со стороны улицы Матросова - в направлении улицы Космонавтов. Пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода.

В причинах аварии разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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