В Воронеже на восьмиполосной дороге насмерть сбили пешехода
13 ноября около восьми вечера в Воронеже насмерть сбили пешехода. Авария случилась близ перекрестка Ворошилова и Домостроителей.
Под колеса ВАЗ-2112 попал 43-летний мужчина. По словам очевидцев, которые обсуждают ДТП в соцсетях, мужчина переходил дорогу не по «зебре» (в этом месте на дороге восемь полос), а водитель темной «двенашки» превысил скорость – воронежцы заметили большой тормозной путь.
Как сообщили в полиции, 25-летний водитель на ВАЗ-21124 двигался по Ворошилова во втором ряду, со стороны улицы Матросова - в направлении улицы Космонавтов. Пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода.
В причинах аварии разбираются полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU