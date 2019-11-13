Для спасения Воронежа от последствий перекрытия виадука пустят дополнительные электрички

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-13T13:18:20+03:00

Вместо того, чтобы стоять в пробках на асфальте, можно будет спокойно уехать по рельсам

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Дополнительные электрички свяжут Воронеж с районами области. Мера связана с перекрытием виадука на 9 Января. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании "Черноземье". Курсирование новых поездов, согласованных с администрацией города, начнется 14 ноября.

Назначаются дополнительные поезда "Воронеж-1 - Латная". Состав под номером 6551 будет отправляться в 16.15, а прибывать в финальную точку в 17.25. Электричка 6553 стартует в 19.29, а приходит в Латную в 20.26. Еще один дополнительный поезд 6552 "Латная - Воронеж Курский" будет отправляться в 17.48, а прибывать в 18.41. Все эти три состава будут ходить по будням.

Кроме того, назначается ежедневный поезд 6303 "Воронеж-1 - Нижнедевицк". Он выходит в 7.20 и прибывает в 9.37. Состав 6304 "Касторная Курская - Воронеж-1" будет отправляться из курского райцентра в 3.50, а приходить на наш вокзал в 6.50. Еще одно изменение: поезд 6306 из Нижнедевицка будет ходить до станции "Воронеж-1". Подробное расписание доступно на сайте ППК "Черноземье".

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ИСТОЧНИК KP.RU