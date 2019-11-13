Жители воронежского села пытались остановить обнаглевшего угонщика

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-13T11:50:40+03:00

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"Да тут ничего не случится", - беспечно говорят горожанам жители сел, когда те ставят машину на сигнализацию или достают из салона видеорегистратор. Но практика показывает: от привычки оставлять дверь автомобиля нараспашку надо избавляться.

28-летний парень гулял по селу Боево Каширского района. Обратил внимание на "Волгу", припаркованную около одного из домов. Подошел ближе и заметил, что ключи находятся в замке. Искушение было слишком велико...

Когда молодой человек завел машину, из дома выскочили хозяева. Но погоня не увенчалась успехом: "Волга" уехала в закат. Хозяин обратился в полицию. Угонщика выловили уже в Воронеже. Машину остановили в Левобережном районе.За угон без цели хищения парню грозит до пяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU