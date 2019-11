The Scorpions собрали в Воронеже около 5000 поклонников

СЕГОДНЯ 17:21 2019-11-11T19:16:45+03:00

10 ноября в столице Черноземья после четырехлетнего перерыва выступили The Scorpions. Воронежцы соскучились: легендарная группа в итоге собрала во дворце спорта «Юбилейный» около 5000 преданных фанатов (напомним, одна из поклонниц даже ради кумиров вышила целую картину с их портретом). Чтобы все, даже с задних трибун и танцпартера, видели происходящее до мельчайших подробностей, на сцене установили несколько огромных светодиодных экранов.

Музыканты привезли воронежцам программу Crazy World Tour. «Скорпы» устроили настоящее шоу, было такое впечатление, что над Клаусом Майне и его сотоварищами время не властно! Поклонники в едином порыве подпевали хитам Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel и, конечно, Wind Of Change. Клаус то и дело протягивал микрофонную стойку в зал, но усиливать многотысячную толпу и не требовалось. Многоголосый хор было слышно и за стенами «Юбилейного». Любимую многими балладу Still Loving You «Скорпы» оставили на финал, выйдя на бис.

ИСТОЧНИК KP.RU