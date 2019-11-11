2019-11-11T19:16:45+03:00
Звезды

The Scorpions собрали в Воронеже около 5000 поклонников

Многотысячная толпа пела хиты вместе с рокерами
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
"Скорпионс" в Воронеже."Скорпионс" в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ
Изменить размер текста:

10 ноября в столице Черноземья после четырехлетнего перерыва выступили The Scorpions. Воронежцы соскучились: легендарная группа в итоге собрала во дворце спорта «Юбилейный» около 5000 преданных фанатов (напомним, одна из поклонниц даже ради кумиров вышила целую картину с их портретом). Чтобы все, даже с задних трибун и танцпартера, видели происходящее до мельчайших подробностей, на сцене установили несколько огромных светодиодных экранов.

Музыканты привезли воронежцам программу Crazy World Tour. «Скорпы» устроили настоящее шоу, было такое впечатление, что над Клаусом Майне и его сотоварищами время не властно! Поклонники в едином порыве подпевали хитам Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel и, конечно, Wind Of Change. Клаус то и дело протягивал микрофонную стойку в зал, но усиливать многотысячную толпу и не требовалось. Многоголосый хор было слышно и за стенами «Юбилейного». Любимую многими балладу Still Loving You «Скорпы» оставили на финал, выйдя на бис.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские помогли молодой матери с ребенком, попавшей в беду на воронежской трассе
В Северном микрорайоне воронежцы организовали сеть притонов для занятия проституцией
В воронежском микрорайоне Шилово построят детсад на 300 мест
В Воронежской области в 2,3 раза сократилось количество лесных пожаров
Воронежцы, больные сахарным диабетом, могут получить бесплатную консультацию врачей
Дельцу с юга не дали отравить Лиски почти двумя тысячами литров алкоголя с трассы
Директор детдома под Воронежем избил мальчика и девочку и заставлял работать на своей даче
В Воронежской области измерят все села и города
В Воронеже после концерта Scorpions девушка сорвалась с трибуны
Экс-директор воронежского дилера "Фольксвагена" встретит Новый год в изоляторе
Воронежский общественник не получит штраф за передачу управления маленькому сыну
Под Воронежем поставят супер-метео-радиолокатор
Еще одна воронежская УК лишилась лицензии
Отчисленную студентку воронежского медуниверситета заставили вернуть деньги за обучение
Подросток в Воронеже угнал велосипед у соседки
Санаторий имени Дзержинского подарит «Зимнее настроение»
Сельхозпредприятие в Воронежской области вновь выставили на торги из-за банкротства
Директор воронежской фирмы утаил 19 миллионов НДС
В Воронежской области росгвардейцы заблокировали автомобиль с пьяным водителем
На нескольких воронежских улицах на время реконструкции виадука изменили схему движения
В Воронежской области пенсионер несколько дней умирал после жестокого избиения
Воронежцев предупреждают об опасных сырах