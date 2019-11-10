2019-11-10T18:50:15+03:00
Общество

Девушка из Воронежа вышила крестиком картину с группой Scorpions в полном составе

Она мечтает передать ее легендарным рокерам
Юрий КОЗЛОВ
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Группа Scorpions в исполнении Юлии Мухиной - настоящий шедевр!Группа Scorpions в исполнении Юлии Мухиной - настоящий шедевр!Фото: Юлия Мухина.
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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фотографию, свидетельствующая о настоящей любви нашей землячки к группе Scorpions. Не обязательно безумно отрываться на концертах, чтобы ее доказать. Достаточно совершить поступок с большой буквы.

Юлия Мухина сделала это – она восемь месяцев вышивала крестиком картину с группой Scorpions. Рокеры на ней предстают в полном составе. И очень похожи на оригинал. Настоящее произведение искусства.

Юлия надеется передать картину своим кумирам. Желаем ей удачи!

Напомним, концерт Scorpions в Воронеже в «Юбилейном» стартует уже через считанные минуты, в 19.00. Водителям на заметку: проезд и парковку на участке от улицы Революции 1905 года до дворца спорта откроют с 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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