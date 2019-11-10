Девушка из Воронежа вышила крестиком картину с группой Scorpions в полном составе
В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фотографию, свидетельствующая о настоящей любви нашей землячки к группе Scorpions. Не обязательно безумно отрываться на концертах, чтобы ее доказать. Достаточно совершить поступок с большой буквы.
Юлия Мухина сделала это – она восемь месяцев вышивала крестиком картину с группой Scorpions. Рокеры на ней предстают в полном составе. И очень похожи на оригинал. Настоящее произведение искусства.
Юлия надеется передать картину своим кумирам. Желаем ей удачи!
Напомним, концерт Scorpions в Воронеже в «Юбилейном» стартует уже через считанные минуты, в 19.00. Водителям на заметку: проезд и парковку на участке от улицы Революции 1905 года до дворца спорта откроют с 21.00.
ИСТОЧНИК KP.RU