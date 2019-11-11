В Воронеже после концерта Scorpions девушка сорвалась с трибуны

СЕГОДНЯ 16:56 2019-11-11T17:24:43+03:00

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Концерт легендарной группы Scorpions, который прошел в Воронеже 10 октября в «Юбилейном», вызвал бурный ажиотаж. В городе даже закрыли проезд и парковку на участке от улицы Революции 1905 года до дворца спорта откроют с 21.00. А местная поклонница вышила крестиком картину с рок-бандой в полном составе. Однако выступление, по крайней мере, для части воронежцев запомнится не столько благодаря хитам, которые удалось услышать вживую, сколько потому, что произошло после концерта.

Когда англоязычная рок-группа закончила выступление, воронежцы поспешили забрать куртки из гардероба и поскорее отправиться домой. Видимо, взволнованные музыкой горожане, порой забывали о собственной безопасности и безопасности окружающих. Одна из поклонниц сорвалась с верхнего сектора – с трибуны девушка рухнула прямо в проход.

- Купила себе и маме билеты на концерт Scorpions, это одна из любимых ее групп. Я захотела сделать ей такой подарок. Но когда мы выходили с танцпола, на мою маму упала женщина с балкона. С матерью все уже хорошо... Но 20 сантиметров влево - травма была бы очень жестокая для матери. Секунда - она бы на меня упала, - делится участница концерта Ольга Сергеева.

Куда хуже пришлось самой сорвавшей девушке. По словам очевидцев, она потеряла сознание от удара. После к ней подбежал кто-то из охранников и вынес из толпы. При этом другие зрители начали кричать, чтобы кто-нибудь вызвал медиков.

Пока не ясно, как девушка могла сорваться с трибуны, ведь верхний ярус огорожен. Сейчас мы узнаем, в каком состоянии находится пострадавшая девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU