2019-11-08T21:05:07+03:00
Общество

В Воронеже перекроют улицу из-за концерта Scorpions

Движение около «Юбилейного» будет закрыто на вечер
Виктор ПАВЛОВ
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10 ноября в течение 12 часов будет закрыто движение по участку улицы Карла Маркса. Об этом сообщили в городской администрации. Причиной называют обеспечение порядка и при проведении концерта группы Scorpions

Ограничения будут действовать с 9.00 до 12.00 на участке от улицы Революции 1905 года до самого «Юбилейного». Тут будет закрыто как движение транспорта, так и парковка.

Группа приедет в Воронеж с программой Crazy World. Одноименный альбом был выпущен в далеком 1990 году. Кстати, в конце 80-х группа стала одним из первых западных коллективов, пробивших железный занавес. Тогда ее концерты прошли в Москве и Ленинграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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