Отчисленную студентку воронежского медуниверситета заставили вернуть деньги за обучение

СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-11T15:49:18+03:00

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В Воронежской области Департамент здравоохранения выиграл иск у бывшей студентки второго курса медуниверситета им. Н.Н. Бурденко, которую отчислили за неуспеваемость. Девушку обязали вернуть 182 тысячи рублей, потраченные на ее обучение. Об этом сообщили в пресс-службе Павловского райсуда.

В августе 2017 года с девушкой заключили договор, по условиям которого на учебы девушки выделили средства из областного бюджета. После окончания вуза она должна была устроиться на работу в местную больницу или поликлинику. Но студентка не выдержала экзаменов и завалила сессию. В марте 2019-го ее отчислили. Тогда чиновники подали на нее в суд и выиграли дело.

Кстати, чаще похожие уголовные дела заводят на курсантов. После окончания военной академии они должны пройти службу в войсках по распределению. Если же этого не происходит, то курсант должен вернуть средства федерального бюджета, затраченные на его военную или специальную подготовку . Так произошло и с обучающимся «Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова». После отчисления за неуспеваемость он заплатил больше 120 тысяч рублей государству.

ИСТОЧНИК KP.RU