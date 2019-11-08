2019-11-08T19:36:52+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области угодил в аварию на угнанной машине

После столкновения он попытался скрыться
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".
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Привычка держать гараж открытым сыграла плохую шутку с владельцем ВАЗ-2107 из Каширского района. 7 ноября мимо его дома проходил 37-летний мужчина, за плечами которого была судимость за кражу. Он подошел к машине, спокойно запустил двигатель и уехал кататься по селу.

Как часто бывает, угон закончился аварией. Мужчина не уступил дорогу встречному автомобилю. Последовал удар. Виновник тут же дал по газам и исчез в ночи. Второй участник ДТП позвонил в полицию.

Вскоре "семерку" остановили полицейские. Само собой, никаких документов на машину водитель не предъявил. Мужчину задержали. За угон без цели хищения ему грозит до пяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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