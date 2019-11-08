Житель Воронежской области угодил в аварию на угнанной машине
Привычка держать гараж открытым сыграла плохую шутку с владельцем ВАЗ-2107 из Каширского района. 7 ноября мимо его дома проходил 37-летний мужчина, за плечами которого была судимость за кражу. Он подошел к машине, спокойно запустил двигатель и уехал кататься по селу.
Как часто бывает, угон закончился аварией. Мужчина не уступил дорогу встречному автомобилю. Последовал удар. Виновник тут же дал по газам и исчез в ночи. Второй участник ДТП позвонил в полицию.
Вскоре "семерку" остановили полицейские. Само собой, никаких документов на машину водитель не предъявил. Мужчину задержали. За угон без цели хищения ему грозит до пяти лет заключения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Работают профессионалы: кто и как угоняет автомобили воронежцев. И что может защитить вашу машину. (Читать далее.)
ИСТОЧНИК KP.RU