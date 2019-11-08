2019-11-08T17:49:55+03:00
Общество

В Воронеже ищут священнослужителя, который 10 лет назад получил пулевое ранение

Регент московского храма Владимир Стрельбицкий пропал по дороге из Ростова-на-Дону
Виктор ПАВЛОВ
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Фото: предоставлено представителями храма.Фото: предоставлено представителями храма.
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В Воронеже ищут священнослужителя московского храма апостола Фомы. 51-летний регент Владимир Стрельбицкий добирался в столицу из Ростова-на-Дону. 31 октября он сел в автобус и позвонил племяннице. После этого на связь не выходил. Известно, что он собирался посетить один из монастырей Воронежа.

Священнослужитель ростом около 170 см. У него есть борода и длинные волосы. Был одет в черный жилет, кофту, брюки и летние сланцы. С собой был темно-синий рюкзак. Всех, кто знает что-либо о местонахождении регента, просят звонить по телефону +79030057151 (староста храма Татьяна).

Добавим, что десять лет назад Владимир Стрельбицкий был тяжело ранен. 19 ноября 2009 года поздним вечером в помещение храма вошел человек в маске и четыре раза выстрелил в настоятеля Даниила Сысоева и регента. Отец Даниил скончался в машине скорой. Владимир Стрельбицкий прошел курс лечения: пуля прошла навылет, не задев жизненно важные органы. Нападение связывали как с группировками, которые хотели получить земельный участок под храмом, так и с религиозными радикалами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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