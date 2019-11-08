Владимир Нетёсов рассказал, как ведется работа над бюджетом региона-2020
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов раскрыл ряд деталей главного финансового документа региона на «круглом столе» по вопросам межбюджетных отношений
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«Круглый стол» состоялся 8 ноября в правительстве региона в рамках выездного заседания подкомитета по реализации профильных государственных программ Российской Федерации комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
ИСТОЧНИК KP.RU