2019-11-08T16:43:56+03:00
Общество

Владимир Нетёсов рассказал, как ведется работа над бюджетом региона-2020

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов раскрыл ряд деталей главного финансового документа региона на «круглом столе» по вопросам межбюджетных отношений
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«Круглый стол» состоялся 8 ноября в правительстве региона в рамках выездного заседания подкомитета по реализации профильных государственных программ Российской Федерации комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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