2019-11-07T17:46:29+03:00
Общество

Воронежу не хватает 40 троллейбусов для полноценного функционирования новой маршрутной сети

Пока машины будут искать, их могут на время заменить автобусами большого класса
Виктор ЛЕВШАКОВМаксим ГОРОХОВ
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В новой маршрутной сети, которую не так давно представили воронежцам, большое внимание уделено троллейбусам. Вместе с тем, горожане зачастую боятся, что этот вид транспорта может исчезнуть с городских улиц. 7 ноября во время встречи с редакторами воронежских СМИ меж Вадим Кстенин рассказал о будущем троллейбуса в нашем городе.

- Восемь маршрутов троллейбусных в схему включены. Понятно, что нужен какой-то промежуток времени, чтобы закупить недостающие троллейбусы и восстановить то, что необходимо восстанавливать с точки зрения контактной сети. В течение трех лет, я надеюсь, что мы придем к тому, что заложено в схему по электротранспорту, будет реализовано. Нам сегодня не хватает порядка 40 троллейбусов. Мы будем должны их за три года найти и приобрести. Пока у нас их не будет – они соответственно будут замещены автобусами большого класса, - подчеркнул Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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