2019-11-07T16:47:20+03:00
Общество

Мэр Воронежа о проблемах со штрафами за парковку: «Быть может, оно и к лучшему?»

Глава города считает, что прежде нужно провести реформу общественного транспорта, чтобы у автомобилистов был выбор
Виктор ЛЕВШАКОВМаксим ГОРОХОВ
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7 ноября на встрече с редакторами воронежских СМИ мэра города Вадима Кстенина спросили о платных парковках. Кстати, мы выделяли ошибки и изучали планы на будущее - в нашем большом материале.

- Если бы можно было что-то сделать на местном уровне, это было бы сделано. Ряд губернаторов выступили с коллективным обращением к правительству России о том, чтобы необходимые нормативно-правовые акты на федеральном уровне были приняты. Я уверен, что это случится вопрос времени. И как только это случится, все будет очень эффективно, - подчеркнул Вадим Кстенин.

Первые дни, по словам мэра, показали, что эффект от платных парковок есть. Удалось добиться того, что люди стали упорядочивать свой транспорт – это, как считает глава города, сохранилось и сейчас.

- Сейчас уже редко увидишь, что автомобили кто-то бросает в три ряда. В центре сегодня ездить можно. Раньше было хуже. Это уже эффект. Как только штрафные санкции заработают в полную силу, поверьте, люди будут пересаживаться на общественный транспорт. Быть может, оно и к лучшему, что сегодня такое небольшое, скажем так, послабление есть. Пока же мы можем наладить работу всего общественного транспорта. И наша совесть будет абсолютно чиста, - считает мэр.

При этом разрывать контракт с концессионером никто не собирается. Так как все поступления от компании, занимающейся платными парковками, контролируются – необходимые деньги в бюджет города поступают. При этом из казны Воронежа не приходится тратиться, а ведь только за последнее время в городе автомобилисты снесли два терминала для оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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