2019-11-07T12:11:39+03:00
Общество

В Воронеже движение по новому мосту на 9 января планируют открыть к 1 июня

Конечно, работы продолжатся и после этого, но они будут носить, скорее «косметический» характер
Виктор ЛЕВШАКОВМаксим ГОРОХОВ
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В данный момент было бы нецелесообразно нагнать «оранжевых жилетов» на реконструкцию моста на улице 9 Января. Так как там сейчас должна работать именно крупногабаритная техника. Уже на следующей неделе на площадку привезут краны, которые приступят к демонтажу балок. Об этом 7 ноября на встрече с редакторами воронежских СМИ рассказал мэр города Вадим Кстенин.

- Нельзя зайти и махом начать снимать все балки. Путепровод должен разбираться равномерно. Те же балки нужно снимать постепенно, чтобы конструкция не ослабла, и мы не получили ситуацию, когда мост попросту «ушел», - комментирует Вадим Кстенин.

Мэр также отметил, что к понедельнику, то есть к 11 ноября, могут быть утверждены новые схемы организации дорожного движения. Среди них, например, изменения, рядности или разрешение поворота на Московский проспект не с одной полосы, а с двух. Ожидаются и другие точечные перенастройки светофоров. Вполне возможно, что на некоторых особо проблемных участках может быть запрещена парковка.

- Что касается сроков перекрытия, то у нас сделаны графики производства работ - все расписано по дням. По нашему мнению, если все пойдем так, как мы и рассчитываем, то мы должны пустить движение к 1 июня. Ни о каком октябре, безусловно, не может идти и речи. Работы, конечно, будут продолжаться, например, на откосах. Но главная задача - пустить движение. Мы приложим максимум усилий, чтобы сделать это к 1 июня или еще раньше, - подытожил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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