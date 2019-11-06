«Народный» рейтинг учреждений социальной сферы региона представлен в Воронежской областной Думе
Депутаты регионального парламента заслушали публичный отчет губернатора о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг областными учреждениями в сфере социального обслуживания, образования, здравоохранения, а также культуры за 2018 год
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Документ был рассмотрен в рамках совместного заседания Комитетов регионального законодательного собрания по труду и социальной защите населения, по охране здоровья, по культуре и историческому наследию, по образованию, науке и молодежной политике.
ИСТОЧНИК KP.RU