Четверокурсник воронежского опорного вуза встретился с президентом

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-06T12:49:42+03:00

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Движение студотрядов отмечает в 2019 году свое 60-летие и 15-летие с момента возрождения в современной истории. По этому случаю Владимир Путин встретился с лидерами движения студенческих отрядов во вторник, 5 ноября. Среди собравшихся в Кремле 17 ребят оказался и воронежец - командир стройотряда «Легион» Воронежского государственного технического университета, студент 4 курса дорожно-транспортного факультета Илья Степанищев.

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ИСТОЧНИК KP.RU