Центр Воронежа снова сковали 9-балльные пробки
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Утром 6 ноября многие воронежцы опоздали на работу из транспортного коллапса. Пробки 9 баллов, как и вечером накануне. Остановилось движение в сторону центра по Московскому проспекту, Плехановской, а также по проспекту Революции и Кольцовской.
Горожане сетуют, что критическую транспортную ситуацию придется терпеть минимум год. Причиной многие воронежцы называют ремонтные работы на виадуке на 9 января, который начался в конце октября.
ИСТОЧНИК KP.RU