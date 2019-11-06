2019-11-06T09:06:27+03:00
Звезды

Театр оперы и балета приглашает воронежцев на мини-фестиваль с участием солистов Мариинки и "Новой оперы"

В программе три шедевра Римского-Корсакова
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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"Снегурочка"."Снегурочка".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский театр оперы и балета отмечает 175-летие Николая Римского-Корсакова мини-фестивалем. В программе - три оперных шедевра выдающегося русского композитора. В спектаклях, которые пройдут на сцене театра 13, 15 и 17 ноября, вместе с артистами и музыкантами воронежской труппы примут участие приглашенные артисты: выпускница колледжа имени Ростроповичей, а ныне солистка Московского театра «Новая опера» и Венгерского оперного театра, победитель V сезона телеконкурса «Большая опера», лауреат Всероссийских и международных конкурсов Полина Шамаева и солист Мариинского театра Николай Емцов.

13 ноября воронежцам покажут премьеру этого сезона - оперу «Снегурочка», которую Римский-Корсаков считал своим лучшим творением. Подробнее Растворилась в солнце: театр оперы и балета показал воронежцам мистическую «Снегурочку»

15 ноября на сцене - «Царская невеста». Это произведение входит в Топ-100 мировых опер. Партию Любаши исполнит меццо-сопрано Полина Шамаева, Грязного - баритон Роман Дюдин. В остальных ролях: Марина Безбородова (Марфа), Назарий Немченко (Лыков), Игорь Ходяков (Бомелий).

Завершится оперный проект 17 ноября былью-колядкой «Ночь перед Рождеством» с участием тенора Мариинского театра Николая Емцова в роли Вакулы. Солист уже не первый раз принимает участие в этой воронежской постановке. Вместе с ним в спектакле заняты Людмила Солод (Оксана), Юлия Проняева (Солоха),Игорь Горностаев (Панас), Александр Аникин (Голова), Игорь Ходяков (Чёрт).

Вступительные слова к каждому спектаклю произнесет известный деятель культуры, профессор Бронислав Табачников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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