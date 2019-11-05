Две машины за три дня угнал воронежский подросток

СЕГОДНЯ 19:24 2019-11-05T19:29:03+03:00

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17-летнего парня из Воронежа задержали по подозрению в краже двух автомобилей, сообщает региональное ГУ МВД. 2 и 4 ноября паренек наведался во дворы на Ростовской и Полякова. Оттуда он уехал уже на автомобилях. Оба - отечественного производства.

Первую "Ладу" отыскали в лесополосе в Масловке, вторую - в пункте приема металла. Как выяснилось, парень заводил машины с помощью соединения нужных проводков. Обе машины хотел выменять на деньги.

- Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - говорят в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU