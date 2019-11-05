2019-11-05T19:29:03+03:00
Происшествия

Две машины за три дня угнал воронежский подросток

Одну успел отвезти в пункт приема металла
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Одну из машин отыскали в пункте приема металла.Одну из машин отыскали в пункте приема металла.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

17-летнего парня из Воронежа задержали по подозрению в краже двух автомобилей, сообщает региональное ГУ МВД. 2 и 4 ноября паренек наведался во дворы на Ростовской и Полякова. Оттуда он уехал уже на автомобилях. Оба - отечественного производства.

Первую "Ладу" отыскали в лесополосе в Масловке, вторую - в пункте приема металла. Как выяснилось, парень заводил машины с помощью соединения нужных проводков. Обе машины хотел выменять на деньги.

- Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - говорят в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Работают профессионалы: кто и как угоняет автомобили воронежцев, и что может защитить вашу машину. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24