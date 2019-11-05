2019-11-05T17:00:30+03:00
Общество

Новый терминал воронежского аэропорта начнут строить в 2020 году

Закончить работы обещают в 2022-м
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Курировать стройку будет новый гендиректор аэропортаКурировать стройку будет новый гендиректор аэропортаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

К 2022 году в Воронеже обещают построить новый аэровокзальный комплекс. Работы начнутся в следующем году, сообщили 5 ноября в правительстве области.

К середине декабря этого года будут готовы три варианта будущего фасада здания. Сами работы по строительству начнут в 2020 году.

Курировать стройку будет новый гендиректор аэропорта - Роман Фроленко. Ранее он "рулил" воздушной гаванью Томска. В холдинге "Новапорт" говорят, что Фроленко накопил большой опыт работы по строительству и запуску терминалов. Сам директор отметил: "Воронежский аэропорт станет точкой роста не только Воронежской области, но и близлежащих областей Черноземья".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Недорогие авиарейсы в Санкт-Петербург и Москву начнутся из Воронежа. В наш аэропорт приходит лоукостер "Победа". (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24