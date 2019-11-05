Новый терминал воронежского аэропорта начнут строить в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:41 2019-11-05T17:00:30+03:00

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К 2022 году в Воронеже обещают построить новый аэровокзальный комплекс. Работы начнутся в следующем году, сообщили 5 ноября в правительстве области.

К середине декабря этого года будут готовы три варианта будущего фасада здания. Сами работы по строительству начнут в 2020 году.

Курировать стройку будет новый гендиректор аэропорта - Роман Фроленко. Ранее он "рулил" воздушной гаванью Томска. В холдинге "Новапорт" говорят, что Фроленко накопил большой опыт работы по строительству и запуску терминалов. Сам директор отметил: "Воронежский аэропорт станет точкой роста не только Воронежской области, но и близлежащих областей Черноземья".

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ИСТОЧНИК KP.RU