Новый терминал воронежского аэропорта начнут строить в 2020 году
К 2022 году в Воронеже обещают построить новый аэровокзальный комплекс. Работы начнутся в следующем году, сообщили 5 ноября в правительстве области.
К середине декабря этого года будут готовы три варианта будущего фасада здания. Сами работы по строительству начнут в 2020 году.
Курировать стройку будет новый гендиректор аэропорта - Роман Фроленко. Ранее он "рулил" воздушной гаванью Томска. В холдинге "Новапорт" говорят, что Фроленко накопил большой опыт работы по строительству и запуску терминалов. Сам директор отметил: "Воронежский аэропорт станет точкой роста не только Воронежской области, но и близлежащих областей Черноземья".
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ИСТОЧНИК KP.RU