2019-11-05T14:57:31+03:00
Общество

Недорогие авиарейсы в Санкт-Петербург и Москву начнутся из Воронежа

В наш аэропорт приходит лоукостер «Победа»
Виктор ПАВЛОВ
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Авиакомпания "Победа" приходит в аэропорт Воронежа. Об этом сообщают в официальном аккаунте правительства Воронежской области в соцсети.

Самолеты "Победы" будут летать из Воронежа в Санкт-Петербург, Москву и обратно. Рейсы начнутся весной 2020-го года. По информации воздушной гавани, билеты в среднем будут стоить полторы тысячи рублей.

Российская компания известна невысокими ценами на перелеты. Есть и оборотная сторона: жесткие требования к размеру и весу багажа. Стандартные габариты ручной клади для самолетов этой компании – 36х30х27 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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