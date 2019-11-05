Воронежский рецидивист, который похитил девочку, получил срок за мошенничества

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-05T13:30:59+03:00

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7 лет лишения свободы получил рецидивист, который уже находится в тюрьме. Поводом для судебного разбирательства стала серия случаев мошенничества, рассказывают в прокуратуре области.

Заключенный охотился за теми, кто продавал свои телефоны на онлайн-площадках. Звонил, представлялся покупателем и назначал встречу. Потом говорил, что возникли срочные дела, потому телефон заберет знакомая. А деньги? "Деньги потом пришлю..." И люди верили. Общий ущерб от действий рецидивиста составил 50 тысяч рублей.

В колонии проходит проверка. Выясняют, откуда у заключенного взялся мобильник.

Напомним, в феврале 2013 года этот мужчина заманил к себе в машину 10-летнюю девочку. Малышку чудом удалось вырвать из его лап. Пока мужчину искали полицейские, он изнасиловал 81-летнюю женщину. Оказалось, что за несколько дней до похищения девочки рецидивист напал и на другую бабушку. Тогда ему назначили 12 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU