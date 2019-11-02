В Воронеже выступит Ольга Бузова

СЕГОДНЯ 17:42 2019-11-02T17:43:42+03:00

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Ольга Бузова снова приедет в Воронеж с гастролями. Телеведущая и светская дива привезет воронежским поклонникам свое новое шоу "Принимай меня". В программе концерта композиции со второго сольного альбома артистки «Принимай меня», который по итогам 2018 года стал самым прослушиваемым в VK, а также хиты с альбома «Под звуки поцелуев».

Напомним, в феврале 2018-го Ольга Бузова собрала в Воронеже двухтысячный аншлаг, зрители концерта отметили потрясающую искренность и душевность, с которой звезда общалась с публикой.

Концерт Ольги Бузовой пройдет 4 ноября в Event-Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU