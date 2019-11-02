Дима Билан привезет в Воронеж новое шоу

СЕГОДНЯ 15:46 2019-11-02T15:46:37+03:00

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15 ноября Дима Билан покажет воронежцам свое новое шоу. Поклонники ждут его с марта: гастроли переносили из-за двойного перелома ноги у артиста и операции.

Наконец, фанаты смогут попасть на «Планету Билан». Музыкант привезет программу мирового уровня с декорациями-трансформерами и неожиданными световыми решениями. Но главное в шоу - это два с лишним часа живого голоса Димы Билана в сопровождении музыкантов и танцоров.

В программе - самые горячие треки последних лет, абсолютные хиты во главе с песней Believe и множество других ярких номеров.

Концерт пройдет 15 ноября в Event-Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU