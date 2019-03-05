Дима Билан не приедет в Воронеж 12 марта

СЕГОДНЯ 00:05 2019-03-05T00:05:34+03:00

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12 марта в Воронеже должен был выступить Дима Билан. Однако концерт не состоится. В сообществе тура объявили о переносе гастролей шоу "Планета Билан" на осень 2019-го - из-за двойного перелома ноги у артиста и операции.

- После долгих консультаций с врачами, а также с промоутерами, мы приняли непростое решение перенести большую часть нашего тура на более поздний срок. Я хочу быть с вами предельно искренним, очень хочу вернуться на сцену со 100%-й уверенностью и быть на максимуме своих возможностей! Вы по-настоящему достойны этого и только этого! - сообщил артист в соцсетях. - Я уверен, что время, которое дала мне судьба, я использую с пользой - продвинусь в записи нового альбома и запишу новый многообещающий сингл «Про Белые розы». На месте буксовать не собираюсь. Очень надеюсь на ваше понимание и взаимное уважение.

О дате воронежского концерта пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU