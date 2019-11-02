В Воронеже подрядчик реконструкции моста на 9 Января заплатит неустойку из-за срыва сроков работ

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-02T12:10:35+03:00

Видимо, мост должны были перекрыть все-таки раньше, чем 30 октября

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Подрядчику реконструкции виадука на улице 9 Января ООО «Региональной строительной компании» начислили неустойку - 11,2 млн рублей. Мэрия Воронежа выступила с такой претензией из-за срыва сроков работ. Соответствующий документ был опубликован на сайте госзакупок еще 28 октября.

Штраф вычтут при оплате подрядчику. Напомним, максимальная стоимость контракта составляла около 710 млн рублей, но в ходе торгов ее удалось снизить примерно до 690 млн рублей.

Оказалось, что подрядчик вовремя не приступил к разборке путепровода, переустройству электросетей, а также сетей связи, наружного освещения, канализации и водопровода. В результате сорваны сроки начала разборки асфальтобетонного покрытия - к нему приступили только 30 октября.

О подробных маршрутах объезда читайте в материале «КП». Фоторепортаж с перекрытия - по ссылке.

Представитель мэрии пообещал, что мощные заторы из-за перекрытия продлятся одну-две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU