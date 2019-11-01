Нашли еще одну жертву рэкетиров, от которых голыми руками отбился воронежский бизнесмен

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-01T16:24:35+03:00

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Помните троицу рэкетиров, которым успешно дал отпор воронежский предприниматель? 33-летний мужчина вместе с мигрантами 23 и 25 лет нацепили маски и напали на бизнесмена на проспекте Труда. Тот оказался не робкого десятка. Бизнесмен не только не отдал сумку с деньгами, но и оказал сопротивление. Шум привлек прохожих, и налетчики скрылись.

Выяснилось, что троица пыталась навязать покровительство не одному предпринимателю. Среди бела дня они пришли в дом бизнес-вумен на Спортивной Набережной. Угрожали, требовали от 45-летней женщины 2 миллиона рублей за "крышу".

- По обстоятельствам вымогательства возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. - За совершение преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU