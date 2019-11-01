Нашли еще одну жертву рэкетиров, от которых голыми руками отбился воронежский бизнесмен
Помните троицу рэкетиров, которым успешно дал отпор воронежский предприниматель? 33-летний мужчина вместе с мигрантами 23 и 25 лет нацепили маски и напали на бизнесмена на проспекте Труда. Тот оказался не робкого десятка. Бизнесмен не только не отдал сумку с деньгами, но и оказал сопротивление. Шум привлек прохожих, и налетчики скрылись.
Выяснилось, что троица пыталась навязать покровительство не одному предпринимателю. Среди бела дня они пришли в дом бизнес-вумен на Спортивной Набережной. Угрожали, требовали от 45-летней женщины 2 миллиона рублей за "крышу".
- По обстоятельствам вымогательства возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. - За совершение преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU