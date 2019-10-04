Трое рэкетиров требовали у воронежского бизнесмена два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-04T13:20:05+03:00

Предприниматель дал налетчикам отпор и даже сорвал с одного из них маску. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Изменить размер текста: A A

До семи лет лишения свободы грозит рэкетирам из Воронежа. Трое мужчин, которые угрожали предпринимателю, уже задержаны. Как рассказала официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова, это оказались 33-летний местный житель и двое гостей из ближнего зарубежья в возрасте 23 и 25 лет.

На проспекте Труда к 46-летнему бизнесмену подошли трое неизвестных в масках. Налетчики набросились на него с кулаками. Пытались отобрать сумку с деньгами, но предприниматель оказался не робкого десятка: он оказал сопротивление и сорвал маску с одного из нападавших. Прохожие обратили внимание на шум, и грабители скрылись.

Но это было не последнее их появление. Всего через несколько дней агрессоры позвонили бизнесмену. Начали угрожать расправой, требовали два миллиона рублей.

Оперативники нашли арендованную "Ладу", на которой передвигались налетчики, и в итоге задержали всех троих. Фигуранты находятся в изоляторе временного содержания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Братки» из 90-х выходят на свободу в Воронежской области. Начальник угрозыска рассказал, как у нас обстоят дела с организованной преступностью. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU