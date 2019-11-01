В Воронежской области будут судить рецидивиста, изнасиловавшего пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-01T15:20:05+03:00

Он пригрозил женщине убить ее, если она будет сопротивляться

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Дошло до суда дело 33-летнего существа мужского пола. Днем 16 августа этот субъект залез в дом 61-летней женщины. Угрожая убийством, он изнасиловал ее и надругался над пенсионеркой иным способом. Когда мерзавец ушел, женщина пошла в полицию. Насильника задержали. Оказалось, что ему уже не впервой сидеть в тюрьме – он уже попадал туда за кражи и грабежи.

- Пенсионерка была допрошена об обстоятельствах совершенных в отношении нее преступлений, проведена судебно-медицинская экспертиза. На первоначальном этапе расследования мужчина отрицал свою вину, в дальнейшем под тяжестью собранных доказательств он ее признал и дал подробные показания, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.

Рецидивисту придется отвечать перед судом сразу по трем статьям УК, карающим за нарушение неприкосновенности жилища, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Учитывая криминальное прошлое преступника, можно предположить, что на этот раз сядет он надолго.

Напомним, в ближайшее время будут судить 17-летнего жителя Бутурлиновки. Молодого человека подозревают в том, что 19 марта он изнасиловал и задушил свою ровесницу – студентку местного медицинского колледжа. В ходе следствия юноша признался, что преступление совершил он, однако теперь от своих показаний отказался, настаивая на своей невиновности.

ИСТОЧНИК KP.RU