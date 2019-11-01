2019-11-01T11:29:27+03:00
Происшествия

Подростка из Воронежской области, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней студентки, будут судить

Парень сначала признался в преступлениях, а потом вдруг отказался от показаний
Виктор ПАВЛОВ
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По словам одногруппников, девочка была очень жизнерадостной и общительной.По словам одногруппников, девочка была очень жизнерадостной и общительной.
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Следственное управление СК РФ по Воронежской области передало в суд дело 17-летнего жителя Бутурлиновки, обвиняемого в изнасиловании и убийстве.

Эта история прогремела на всю область. 19 марта рядом со стройкой на улице Блинова нашли тело 17-летней студентки местного медицинского колледжа. По словам местных жителей, девушку провожали домой двое знакомых. Одного из них впоследствии обвинили в преступлениях. Опознать парня помогла запись с камеры видеонаблюдения.

Как рассказывают следователи, сначала подросток давал признательные показания. Он сообщил и мотив, и способ совершения преступлений. Показания подтвердил во время проверки на месте. Однако перед предъявлением окончательного обвинения вдруг передумал и отказался от сказанного. Тем не менее, доказательств его вины - достаточно. Дело рассмотрят в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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