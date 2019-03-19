В Воронежской области нашли тело раздетой 17-летней девушки

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-19T15:16:32+03:00

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Тело полуголой 17-летней девушки нашли утром 19 марта в Бутурлиновке. Труп обнаружили на улице Блинова рядом с автотранспортным предприятием. Неподалеку от этого места ведется стройка. Погибшей оказалась студентка местного медицинского колледжа.

Диана (в социальных сетях девочка называет себя Александрой) училась на втором курсе. По словам одногруппников, была очень жизнерадостной и общительной. Хорошо училась, за что ее ценили преподаватели. Случившееся в учебном заведении комментировать отказались.

В пресс-службе СУ СКР по Воронежской области, подтвердили информацию о гибели девочки. Сообщили, что сейчас следователи работают на месте и изучают все обстоятельства случившегося.

Тем временем, среди студентов распространяется информация, что девушку изнасиловали и задушили двое знакомых, с которыми она гуляла вечером. Но точную причину гибели студентки можно будет назвать после проведения судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU