В Воронеже не дали оправдать бандита, похищавшего мужчину
В четверг, 31 октября, Воронежский областной суд удовлетворил апелляцию на решение своих коллег из Хохольского района.
Напомним, 4 октября Железнодорожный районный суд вынес приговор пяти мужчинам в возрасте от 26 до 49 лет. В декабре 2016 года эта банда с разницей в несколько дней напала на двух человек – мужчину и женщину. Преступники требовали отдать им 7 миллионов 100 тысяч рублей.
Мужчину, жителя поселка Хохольский, бандиты трое суток перевозили из одной квартиры в другую. Его били палкой и сломали несколько ребер. Женщину держали сутки в квартире одного из домов на Московском проспекте. Хотя ее пытали электрошокером, серьезных травм она не получила. Бандиты отпустили своих жертв, когда узнали, что родственники их активно разыскивают.
Так вот, в нападении на мужчину, по версии следствия, активно участвовал еще один мужчина. 34-летний бандит сбежал. Преступника задержали, однако в Хохольском районном суде посчитали его участие в похищении недоказанным.
В областном суде придерживались принципиальной иной точки зрения. Дело вернули в Хохольский район. Теперь принимать решение по нему будут уже другие судьи.
ИСТОЧНИК KP.RU