2019-10-04T16:59:20+03:00
Происшествия

В Воронеже пятерых похитителей людей отправили в колонию строгого режима

Им дали срок от 4,5 до 8 лет
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Похитители людей проведут ближайшие годы за колючей проволокой.Похитители людей проведут ближайшие годы за колючей проволокой.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В пятницу, 4 октября, Железнодорожный районный суд вынес приговор пятерым похитителям людей: мужчинам 26, 28, 34, 37 и 49 лет.

По данным следствия, 2 декабря 2016 года эта преступная группа, а, проще говоря, банда с разницей в несколько дней напали на двух человек – мужчину и женщину. Бандиты требовали отдать им 7 миллионов 100 тысяч рублей.

Мужчину, жителя поселка Хохольский, преступники удерживали трое суток на различных квартирах. Его били палкой и сломали несколько ребер, что врачи квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. Женщину держали сутки в квартире одного из домов на Московском проспекте. Хотя ее пытали электрошокером, серьезных травм она не получила. Бандиты отпустили своих жертв, когда узнали, что родственники их активно разыскивают. Испугались, получается.

А в январе 2017 года 26-ти и 28-летний бандиты напали на автопарковке уже на другую женщину, отобрали у нее рюкзак с деньгами и ключами от квартиры. И потребовали, угрожая расправиться с ней, выселиться. Преступники заявились к ней на квартиру. Там их и задержали получившие оперативную информацию о банде полицейские.

- Суд приговорил преступников к различным срокам в колонии строгого режима. 28-летний бандит проведет там 8 лет, 34 и 37-летние похитители - 7,5 лет, 49-летний – 5,5 лет, 26-летний – 4,5 года. Приговор можно обжаловать в течение 10 дней, - рассказали в прокуратуре Железнодорожного района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области врачи не заметили перелом свода черепа у 6-летней девочки
В Воронежской области мужчина устроил поджог из-за того, что его не пустили на свадьбу
В Воронеже под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины
Появилось видео аварии под Воронежем, где сбили насмерть женщину
В Альфа-Банке клиенты могут оформить накопительный «Альфа-Счет» с высокой ставкой
Застройщики в Воронежской области не следили за безопасностью на рабочих местах
В ГИБДД подвели итоги сплошных проверок воронежских водителей
Своим «тревожным опытом» с воронежцами поделится Kira Lao
Житель Воронежа попытался восстановить Советский Союз в отдельно взятой квартире
В Воронеже инспектор следственного изолятора за взятку пронес телефон для заключенного
Под Воронежем иномарка сбила насмерть женщину на «зебре»
На «Джазовую провинцию» в Воронеж приедут из США Ив Корнелиус и Sweet Megg & The Wayfarers
Воронежский инспектор ГИБДД отказался от взятки в 20 тысяч рублей
Воронежцам нужно получать 160 тысяч рублей в месяц для счастья
Посетителю воронежского кафе разбили голову бутылкой
Спецслужбы предотвратили теракт в Воронеже
В Воронеже на два месяца перекроют мост на улице Менделеева
Дезодорант с тайником пытались передать воронежскому заключенному
Трое рэкетиров требовали у воронежского бизнесмена два миллиона рублей
В Воронеже бывший полицейский начальник за взятку в 30 тысяч сядет на 1,5 года
Под Воронежем пропал мужчина с татуировками на пальцах рук
Отопительный сезон-2019 в Воронеже: стало известно, когда дадут тепло в дома
Вера в призрачную компенсацию лишила мужчину из Воронежской области 70 тысяч рублей
Начальник угрозыска Воронежской области рассказал, что думает о сериалах «про ментов»
Тренерский штаб воронежского «Бурана» отправили в отставку