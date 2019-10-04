В Воронеже пятерых похитителей людей отправили в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-04T16:59:20+03:00

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В пятницу, 4 октября, Железнодорожный районный суд вынес приговор пятерым похитителям людей: мужчинам 26, 28, 34, 37 и 49 лет.

По данным следствия, 2 декабря 2016 года эта преступная группа, а, проще говоря, банда с разницей в несколько дней напали на двух человек – мужчину и женщину. Бандиты требовали отдать им 7 миллионов 100 тысяч рублей.

Мужчину, жителя поселка Хохольский, преступники удерживали трое суток на различных квартирах. Его били палкой и сломали несколько ребер, что врачи квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. Женщину держали сутки в квартире одного из домов на Московском проспекте. Хотя ее пытали электрошокером, серьезных травм она не получила. Бандиты отпустили своих жертв, когда узнали, что родственники их активно разыскивают. Испугались, получается.

А в январе 2017 года 26-ти и 28-летний бандиты напали на автопарковке уже на другую женщину, отобрали у нее рюкзак с деньгами и ключами от квартиры. И потребовали, угрожая расправиться с ней, выселиться. Преступники заявились к ней на квартиру. Там их и задержали получившие оперативную информацию о банде полицейские.

- Суд приговорил преступников к различным срокам в колонии строгого режима. 28-летний бандит проведет там 8 лет, 34 и 37-летние похитители - 7,5 лет, 49-летний – 5,5 лет, 26-летний – 4,5 года. Приговор можно обжаловать в течение 10 дней, - рассказали в прокуратуре Железнодорожного района.

ИСТОЧНИК KP.RU