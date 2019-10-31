В Воронеже приостановили дело адвоката, подозреваемого в «крышевании» сотен проституток

СЕГОДНЯ 18:43 2019-10-31T18:45:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советском районном суде приняли решение приостановить дело адвоката, бывшего кандидата в депутаты Алексея Климова. Его вместе с тремя подельниками обвиняют в «крышевании» едва ли не всего подпольного сутенерского «бизнеса» Воронежа.

Напомним, до поры до времени Климов был известен как успешный предприниматель и организатор встреч школьников с известными спортсменами и даже космонавтами. Все изменилось в 2015 году, когда он решил стать депутатом городской Думы. Перед выборами в СМИ разослали компромат, в котором говорилось, что Алексей Климов «крышует» воронежских проституток. Вскоре анонимную информацию подтвердили в Следственном комитете. В воронежском управлении СКР возбудили дело по статье 241 УК РФ – за организацию проституции. А потом и еще две по ч.1 и ч. 2 статьи 210 – за организацию преступного сообщества и участие в нем.

В итоге депутатом Климов так и не стал. Ему вменяли в вину сначала контроль торговли телом 30 девиц, потом их число выросло до 200 и даже 300. По данным следствия, адвокат и его бывшие знакомые по СОБРу жестко обходились с «девочками», а также с появившимися на горизонте конкурентами. А лично Климов за годы такой «работы» получил около 44 млн рублей и «отмыл» их, покупая квартиры и офисы.

Суд, шедший с июля 2018 года в закрытом режиме, неоднократно откладывали из-за болезни Климова либо его адвоката. А сейчас приговор и вовсе отодвинулся на неопределенный срок.

Кстати, в недалеком будущем в Коминтерновском районном суде будут рассматривать дело преемников бизнеса по «крышеванию» проституток. Банда из 14 человек, 11 из которых – жители Воронежской области, два – из Московской и один – из Оренбургской с сентября 2015 года продолжали дело бывших СОБРовцев. Причем по тем же «волчьим» законам. Даже жестче – избивали потенциальных конкурентов и жгли их ценные вещи. Соответственно они будут отвечать по тем же статьям, что и Климов со товарищи. И еще по двум – карающим за умышленное повреждение имущества, а также причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас скандалов вокруг воронежских проституток нет. Не верится, что одна из древнейших профессий в столице Черноземья исчезла или существует бесконтрольно. Похоже, что тот, кто на данный момент «рулит» процессом, всех более-менее устраивает.

ИСТОЧНИК KP.RU