В Воронеже будут судить 14 бандитов, «крышевавших» проституток и расправлявшихся с конкурентами

СЕГОДНЯ 14:57 2019-04-05T15:11:29+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд дело 14 человек, получавших деньги от контроля «работы» проституток. Проще говоря, сутенеров. Но не тех, голливудских, что в фильмах стоят на улице и периодически получают по мордасам от главных героев-мачо. Эти и сами кого хочешь могли стереть в порошок.

11 жителей Воронежской области, два уроженца Московской и один из Оренбургской волости, по сути, стали наследниками дела скандально известного адвоката, баллотировавшегося в депутаты облдумы, что его и погубило. Эту версию подтверждает тот факт, что организовали банду четверо воронежцев в сентябре 2015 года - как раз после задержания бывшего большого босса. Действовали они по тем же принципам, что и их предшественники – жестко обходились с «девочками», а появившихся на горизонте конкурентов либо жестоко избивали, либо намекали на то, что они должны убраться, повреждая их имущество.

Входящий в состав банды бывший полицейский и один из наиболее активных ее членов заключили досудебное соглашение, которое ускорило выход дела на финальную стадию.

- Наши сотрудники провели более 80 обысков, более 100 сложных судебных экспертиз, допросили более 500 человек. На основании полученных судебных решений наложен арест на недвижимое имущество обвиняемых, их транспорт и деньги, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев. – Возуждены уголовные дела по четырем статьям УК – за создание преступного сообщества и участия в нем, организацию занятия проституцией, умышленное повреждение имущества, а а также причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU