В Воронеже таксисты вслед за водителями маршруток грозят забастовкой

СЕГОДНЯ 14:02 2019-10-31T14:05:51+03:00

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В четверг, 31 октября, 80 таксистов собрались на своего рода забастовку у ТЦ «Карусель» на улице Космонавтов. Своим массовым сбором они хотели указать хозяевам своих компаний на их странную ценовую политику. В соцсети «Настоящий Воронеж» претензии конкретизировали.

В частности, таксисты недоумевают, почему базовая стоимость заказа упала с 69 до 49 рублей. С этой суммы приходится отдавать 15 процентов компании, еще какую-то часть денег – таксопарку. По словам водителей, остается только на заправку машины, а себе – какие-то копейки. Также непонятен для таксистов несоразмерно большой тариф в часы пик – до 300 рублей. Воронежцы в такие часы логично предпочитают либо ехать на общественном транспорте (путь займет примерно столько же или чуть больше), либо вообще идти пешком. Ну и конечно, «раздраконило» таксистов повышение цен на проезд в обычных маршрутках. Дескать, чем мы хуже?

В итоге таксисты пообещали, что во вторник, 5 ноября, по крайней мере 400 машин не выедут на работу. В этом они схожи с водителями маршрутов № 6 и № 15, которые ближе всех к сердцу приняли ситуацию с дифференцированным тарифом и также пригрозили забастовкой. Многие воронежцы, естественно, предпочитают заплатить 21 рубль по карте, а не 23 – «налом». А водителям, по их словам, не хватает денег на топливо, ремонт автобусов и зарплату. Они привыкли получать наличные, как говорится, не отходя от кассы. Ну а со счета деньги так легко не снимешь. В мэрии пригрозили расторгнуть контракт с перевозчиками, у которых шоферы пошли на подобные акции.

ИСТОЧНИК KP.RU