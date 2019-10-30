2019-10-30T11:25:59+03:00
Общество

В Воронеже водители маршрутов №6 и №15 не выехали на работу из-за новой системы оплаты

Почти все забастовщики являются собственниками транспорта
Юлия ДИДЕНКО
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Причиной бунта стало увеличение «безналичников».Причиной бунта стало увеличение «безналичников».Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже водители маршрутов №6 и №15 не выехали на работу 30 октября из-за нового способа оплаты проезда, в которой безналичный расчет обходится пассажирам дешевле.

- Привлеченные на эти маршруты по договорам водители, являющиеся, как правило, собственниками транспортных средств, не желают нормально трудоустроиться на транспортное предприятие, не хотят выходить из тени, предпочитая работать по серым схемам. Увеличение доли безналичных платежей, которое происходит уже сейчас, так или иначе, приведет к тому, что всем придется привыкать работать «в белую», и привлеченным водителям на обслуживание маршрутов муниципальным предприятием, и частным перевозчикам. Они этого очень не хотят, готовы даже саботировать работу, лишь бы не делать этого, - пояснили в пресс-службе мэрии.

В администрации города рассказали, что оба маршрута дублируются автобусами №6м и №15а. В данный момент на №6м уже направлен дополнительный транспорт. А №15а работает с уменьшением времени стоянки на конечных. Также на маршрут №6 уже добавили дополнительные машины, а в вечерний час-пик обещают привлечь еще больше транспорта.

- В течение сегодняшнего дня будет решен вопрос с этими нерадивыми собственниками автобусов, которые не желают выполнять свою работу - с такими муниципальное предприятие взаимодействовать больше не будет и приложит все усилия, чтобы обеспечить штатное функционирование маршрутов, - добавили в мэрии.

Добавим, что речь идет не об увольнении водителей, а о прекращении сотрудничества с предпринимателями, которые нарушили условия договоров.

Напомним, 28 октября воронежский транспорт вышел на маршруты с новыми табличками, указывающими стоимость проезда. Вместо «17 руб.» появилось «23 руб. - 21 руб.». Дешевле теперь платить картой. Из-за этого вырос поток «безналичников», что и расстроило водителей.

Повышение стоимости проезда обсуждали долгие месяцы. Перевозчики настаивали на более серьезном подорожании, но сработал мягкий вариант. В новую стоимость включена инвестиционная составляющая: иными словами, каждый пассажир теперь платит за обновление автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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