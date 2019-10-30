2019-10-30T13:13:58+03:00
Общество

«До капремонта мы даже не знали, что на нашем доме есть архитектурный декор!»

В Воронеже на углу улиц Кольцовской и 9 Января «сталинке» в стиле ампир вернули исторический фасад
Елена ФЕДЯШЕВА
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Так выглядит дом после проведения капитального ремонта.Так выглядит дом после проведения капитального ремонта.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Совершенно новый вид приобрел угловой дом на пересечении улиц Кольцовской и 9 Января после капитального ремонта фасада. Если точно, то это два дома, объединенные общим стилем постройки 1956 года: 9 Января, 42 и Кольцовская, 66.

- К началу капремонта нашему дому перевалило за 60 лет, - рассказала Ирина Суслина, жительница корпуса № 66. - За это время никаких работ по ремонту фасада не было. По стенам пошли трещины, начали вываливаться кирпичи, осыпались балконы.

Дом строился в стиле сталинского ампира, проект предполагал, что стены будут оштукатуренными. Но в 1957 году к моменту сдачи объекта началась печально известная «борьба с архитектурными излишествами». Поэтому дом оштукатурили рустами (имитируют природный камень) лишь до второго этажа, а выше оставили просто кирпичную кладку, которая со временем приобрела серый цвет, а затем начала разрушаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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