«До капремонта мы даже не знали, что на нашем доме есть архитектурный декор!»

Совершенно новый вид приобрел угловой дом на пересечении улиц Кольцовской и 9 Января после капитального ремонта фасада. Если точно, то это два дома, объединенные общим стилем постройки 1956 года: 9 Января, 42 и Кольцовская, 66.

- К началу капремонта нашему дому перевалило за 60 лет, - рассказала Ирина Суслина, жительница корпуса № 66. - За это время никаких работ по ремонту фасада не было. По стенам пошли трещины, начали вываливаться кирпичи, осыпались балконы.

Дом строился в стиле сталинского ампира, проект предполагал, что стены будут оштукатуренными. Но в 1957 году к моменту сдачи объекта началась печально известная «борьба с архитектурными излишествами». Поэтому дом оштукатурили рустами (имитируют природный камень) лишь до второго этажа, а выше оставили просто кирпичную кладку, которая со временем приобрела серый цвет, а затем начала разрушаться.

Пятиэтажка до ремонта.Фото: Фонд капремонта Воронежской области

Летом 2019 года в пятиэтажке начался капитальный ремонт. И тут выяснилась интересная деталь:

- Оказалось, что на фасаде дома со стороны улицы есть архитектурный декор! - продолжает Ирина Суслина. - Многие жильцы об этом даже не догадывались: все сливалось в один серый фон.

По фасаду располагались декоративные фальшколонны, арки и карнизы, лепные розетки и молдинги.

- За годы эксплуатации дома инженерные сети, кровля и фасад пришли практически в предаварийное состояние, - рассказали в Фонде капитального ремонта Воронежской области. - В 2012 - 2013 годах жителям удалось добиться включения здания в программу капитального ремонта по действовавшей тогда системе софинансирования со стороны жильцов и отремонтировать таким образом кровлю и наиболее изношенные элементы общедомовых инженерных сетей. Со стартом же областной программы капитального ремонта в 2014 году полностью за счет средств регионального оператора в этом многоквартирном доме за два года были полностью заменены системы отопления, холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения. Исполнение финального этапа комплексного преображения пятиэтажки - капитальный ремонт фасада стоимостью свыше 12 млн рублей - было запланировано в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2017 - 2019 годы. Причем по просьбе жителей дома строители не просто воссоздали первоначальный облик здания, восстановив облупившуюся штукатурку и разваливающиеся элементы архитектурного декора, но и оштукатурили с использованием современных материалов стены трех верхних этажей.

Обновленный фасад.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В ходе капремонта дому вернули проектный вид и завершили ту работу, которую не довели до конца советские рабочие. На обновленном фасаде видны не только все архитектурные детали сталинского проекта, но и надпись с датой постройки здания.

После работ стали видны не только все архитектурные детали сталинского проекта, но и надпись с датой постройки здания.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЗНАЙ!

План действий для переноса срока ремонта

- На основании общего собрания собственников дома написать обращение в Комиссию по установлению необходимости проведения капитального ремонта с приложением документов: копия техпаспорта многоквартирного дома, копия протокола общего собрания с соответствующим решением, копии заключений экспертиз состояния общего имущества; копии документов, содержащих сведения о проведенных ранее капитальных ремонтах инженерного оборудования и конструктивных элементов общего имущества в многоквартирном доме; фотоматериалы, отражающие внешний вид многоквартирного дома с каждой стороны, конструктивных элементов, инженерных систем, подлежащих капитальному ремонту; решение (акт) рабочей группы органа местного самоуправления по оценке технического состояния общего имущества в многоквартирном доме.

- Бланки необходимых документов и дополнительные разъяснения по этому вопросу можно получить в администрации муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом. Для жителей областного центра - по адресу: Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 10, каб. 6, 7.

- Ответ Комиссия даст в течение 30 дней. Она примет решение о переносе сроков капремонта (как на более ранний, так и на более поздний период), отказе или корректировке перечня работ либо дополнительном обследовании дома.

За качеством работ проследит департамент ЖКХ

- Для контроля качества выполненного капитального ремонта жилого фонда привлекаются специализированные организации, которые проходят конкурсный отбор и имеют допуски, - рассказала Светлана Терновская, начальник отдела жилищной политики и благоустройства департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области. - Без их подписи работы не принимаются и не оплачиваются подрядчику. Инспектор контролирующей организации, имея на руках графики производства работ и проектно-сметную документацию, еженедельно выезжает на объекты для проверки. К этому привлекаются сотрудники Фонда капремонта многоквартирных домов, который является заказчиком работ, и старшие по домам, уполномоченные протоколом общего собрания на приемку выполненных работ.

В случае обнаружения нарушений инспектор пишет подрядчику предписание и копию направляет в Фонд капремонта. Устанавливаются сроки устранения недостатков, по их истечении проводится завершающий контроль.

- За неисполнение этих предписаний или срыв сроков подрядчику грозит крупный штраф, расторжение договора в одностороннем порядке и внесение компании в реестр недобросовестных подрядчиков, - отметила Светлана Терновская. - По завершении капитального ремонта подрядчик в течение гарантийного срока следит за домом и в случае необходимости устраняет за свой счет возникающие неисправности или дефекты.

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ О КАПРЕМОНТЕ

1. Как формируется список домов?

В региональную программу капитального ремонта согласно Жилищному кодексу РФ включаются все многоквартирные дома Воронежской области, не признанные аварийными и подлежащими сносу. На очередность выполнения работ влияют:

Дома включаются в региональную программу капитального ремонта на основании сведений об их технических характеристиках и состоянии конструктивных элементов. Эти данные Фонду предоставляют органы местного самоуправления, УК и ТСЖ, затем они вносятся в информационную систему, которая в автоматическом режиме формирует очередь капремонта с разбивкой на трехлетние периоды.

Сейчас в программу капремонта до 2044 года включены 9078 многоквартирных домов общей площадью более 41 млн кв. м, в том числе 4672 дома в Воронеже и 4406 - в муниципальных районах области.

При актуализации региональной программы капитального ремонта уточняются сведения о технических характеристиках многоквартирных домов и состоянии их конструктивных элементов.

2. Можно ли приблизить свою очередь?

Законодательством предусмотрена возможность переноса срока капитального ремонта многоквартирного дома на более ранний, но его необходимость надо доказать. Такое решение принимает областная Комиссия по установлению необходимости проведения капитального ремонта.

Обязательными условиями переноса сроков являются наличие у Фонда капремонта средств для проведения работ и собираемость взносов по статье «капремонт» по данному дому не ниже 90%.

Другой способ ускориться - сделать все за свой счет, а затем предоставить в Фонд документы на зачет стоимости проведенных работ. Тогда собственникам проведут перерасчет и их освободят от платежей за капремонт на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Однако стоимость ремонта не должна превышать предельно установленную для Воронежской области. Иначе разницу не вернут.

В программу капремонта до 2044 года включены 9078 многоквартирных домов региона.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

3. Когда утверждается перечень работ?

Многие жильцы задаются вопросом: как можно знать, какой ремонт потребуется дому, например, через 20 лет? И когда утверждается перечень работ: при формировании очереди или при ее приближении?

В Фонде на это отвечают: у каждого конструктивного элемента дома есть нормативный срок эксплуатации, по истечении которого он подлежит капитальному ремонту. Это один из ключевых критериев, которые учитываются при формировании очередности.

Следить за домом - обязанность управляющих компаний и ТСЖ, а если дом в непосредственном управлении - то самих жителей. Сведения о реальном состоянии конструктивных элементов, в том числе об их сверхнормативном износе, учитываются при формировании трехлетних планов ремонта.

В 2019 году завершится реализация трехлетнего плана капитального ремонта (на 2017 - 2019 годы), в который включены 948 многоквартирных домов. Общая стоимость предусмотренных планом работ составит 9,03 млрд рублей.

4. Какие плюсы и минусы есть у разных форм накопления средств?

Жилищный кодекс предусматривает два способа накопления средств жильцов для проведения капитального ремонта: на спецсчете дома или на счете регионального оператора. Как только приходит срок проведения работ, на их выполнение направляются все накопленные собственниками деньги. Если к моменту начала ремонта дом, собирающий средства на счете регионального оператора, набрал недостаточно средств, необходимая сумма авансом привлекается из фондов капремонта других домов.

Собственники помещений в многоквартирном доме, аккумулирующие взносы на спецсчете, лишены такой возможности. Но и здесь выход есть. Если при наступлении срока проведения капитального ремонта, определенного в региональной программе, на спецсчете дома недостаточно денег, то собственники на общем собрании могут принять решение о привлечении кредитных средств или установить целевой сбор.

Качество выполненного капремонта проверяют специализированные организации.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

5. Предусмотрена ли финансовая поддержка для жильцов?

Собственники помещений, собирающие средства на специальном счете, могут получить финансовую господдержку при проведении капремонта, повышающего энергоэффективность здания. В 2019 году максимальный размер такой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ увеличили с 50% до 80% стоимости выполненных работ. Причем такие дома должны соответствовать трем обязательным требованиям: не быть аварийными и подлежащими сносу, иметь возраст от 5 до 60 лет, быть оборудованными общедомовыми счетчиками тепла и электричества.

6. Чем выгоден энергоэффективный ремонт?

Участие в проекте государственной поддержки энергоэффективного капитального ремонта позволяет не только отремонтировать фасады, системы отопления и электроснабжения, но и снизить дальнейшие расходы жителей на оплату услуг ЖКХ не менее чем на 10%.

В 2017 году в проекте приняли участие два воронежских дома: № 22 и № 38 по набережной Авиастроителей. В них утеплили и провели герметизацию межпанельных швов на фасаде, отремонтировали системы электроснабжения (установили энергосберегающие светильники с датчиками движения) и теплоснабжения (автоматические узлы регулирования подачи теплоносителя, которые позволяют ота-пливать дома рационально - в зависимости от погодных условий). Фактическая стоимость работ по энергоэффективному капремонту этих двух многоэтажек составила 22,3 млн рублей, из которых 8,9 млн возместил Фонд содействия реформированию ЖКХ в качестве господдержки.

После проведения такого ремонта расходы жителей дома № 22 на оплату коммунальных ресурсов сократились на 21,2%, а жителей дома № 38 - на 27,2%. Размер годовой экономии расходов собственников помещений на оплату коммунальных услуг по двум домам составил 2,42 млн рублей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Как проконтролируете подрядчика, так он и будет работать»

Лариса Тулинова.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Председатель общественного совета по вопросам ЖКХ при главе города Лариса Тулинова посоветовала воронежцам самим быть активнее и контролировать проведение работ на всех этапах:

- Подготовка к капремонту начинается за полгода до старта работ. За этот период жильцы могут сами проверить состояние помещений, где планируется ремонт, и потребовать у обслуживающей организации предварительно провести все необходимые мероприятия.

Изучите смету (она утверждается общим собранием дома), состав материалов, выясните на сайте Фонда капремонта сведения о подрядчике, узнайте отзывы о нем. Хорошо бы присутствовать при всех работах в процессе их проведения, а не по окончании, когда оценить их будет сложно.

Установите доброжелательные отношения с прорабом, старайтесь решать спорные моменты в конструктивном ключе, ищите компромиссные решения. Если подрядчик отказывается устранять ваши замечания, обращайтесь в Фонд. Запомните: качество проведения работ в ваших руках!