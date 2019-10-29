Два игрока воронежского «Факела» оказались в символических сборных тура
Первая после долгого перерыва победа «Факела» не осталась незамеченной аналитиками ФНЛ. В символическую сборную попал заработавший решающий пенальти хавбек Темури Букия. В ней компанию полузащитнику «Факела» составили:
вратарь Андрей Голубев («Нефтехимик»);
защитники Илия Тучевич («Армавир»), Сергей Божин («Торпедо»), Дмитрий Редькович («Чертаново»), Максим Ненахов («Ротор»);
хавбеки Максим Казанков («Томь»), Евгений Оанча («СКА-Хабаровск»), Младен Кашчелан («Балтика»), Аршак Корян («Химки»)
и нападающий Антон Кротов («Луч»).
Главным тренером символической сборной выбрали наставника «Нефтехимика» Юрия Уткульбаева.
Не остался без признания и автор гола «Факела» в матче с «Чайкой» Михаил Петрусев. Он попал в символическую сборную прошедшего тура по индексам InStat, которые генерируются автоматически в зависимости от действий футболистов на поле во время матча.
ИСТОЧНИК KP.RU