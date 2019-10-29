Два игрока воронежского «Факела» оказались в символических сборных тура

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-29T18:02:51+03:00

Темури Букия (слева) и Михаил Петрусев показали себя в матче с "Чайкой" с самой лучшей стороны. Фото: с сайта ФК "Факел"

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Первая после долгого перерыва победа «Факела» не осталась незамеченной аналитиками ФНЛ. В символическую сборную попал заработавший решающий пенальти хавбек Темури Букия. В ней компанию полузащитнику «Факела» составили:

вратарь Андрей Голубев («Нефтехимик»);

защитники Илия Тучевич («Армавир»), Сергей Божин («Торпедо»), Дмитрий Редькович («Чертаново»), Максим Ненахов («Ротор»);

хавбеки Максим Казанков («Томь»), Евгений Оанча («СКА-Хабаровск»), Младен Кашчелан («Балтика»), Аршак Корян («Химки»)

и нападающий Антон Кротов («Луч»).

Главным тренером символической сборной выбрали наставника «Нефтехимика» Юрия Уткульбаева.

Не остался без признания и автор гола «Факела» в матче с «Чайкой» Михаил Петрусев. Он попал в символическую сборную прошедшего тура по индексам InStat, которые генерируются автоматически в зависимости от действий футболистов на поле во время матча.

ИСТОЧНИК KP.RU